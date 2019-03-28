В Башкирии инспектор ГИБДД выдал своей знакомой водительское удостоверение без сдачи ею экзаменов

СЕГОДНЯ 07:25 2019-03-28T07:25:54+03:00

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В Хайбуллинском районе Башкирии местного начальника ГИБДД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче водительских прав. В отношении 44-летнего начальника отдела ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ.

Как сообщили в следкоме, в 2017 году полицейский выдал своей знакомой водительские права категории «В» без фактической сдачи ею теоретического и практического экзаменов.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, изучается документация, связанная с его служебной деятельностью, - прокомментировали в ведомстве.

Руководством МВД по РБ по данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении и его к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU