В Башкирии разыскивают молодого отца Григория Михайлова

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-27T13:56:57+03:00

На фото Григорий с ребенком и племянницей

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25 марта в Белебеевском районе Башкирии пропал молодой отец 34-летний Григорий Михайлов. Как рассказала сестра его супруги, мужчина выехал из села Глуховский в деревню Шаровку.

- Он по работе ездил туда. В пол 11 позвонил, сказал, что едет в Шаровку. Домой по окончанию рабочего дня не вернулся, телефон у него недоступен, - рассказала «Комсомолке» Наталья.

Дома Григория ждут жена и ребенок, которому всего годик.

Автомобиль пропавшего: ВАЗ 2111,темно-зеленого цвета, госномер Е635ЕР. У машины разбито стекло с пассажирской стороны и накрыто одеялом.

Если вам известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефону 8(927)921-36-74 Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU