В Башкирии разыскивают молодого отца Григория Михайлова
25 марта в Белебеевском районе Башкирии пропал молодой отец 34-летний Григорий Михайлов. Как рассказала сестра его супруги, мужчина выехал из села Глуховский в деревню Шаровку.
- Он по работе ездил туда. В пол 11 позвонил, сказал, что едет в Шаровку. Домой по окончанию рабочего дня не вернулся, телефон у него недоступен, - рассказала «Комсомолке» Наталья.
Дома Григория ждут жена и ребенок, которому всего годик.
Автомобиль пропавшего: ВАЗ 2111,темно-зеленого цвета, госномер Е635ЕР. У машины разбито стекло с пассажирской стороны и накрыто одеялом.
Если вам известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефону 8(927)921-36-74 Наталья.
ИСТОЧНИК KP.RU