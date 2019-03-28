2019-03-28T06:28:40+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели младенца в уфимском подъезде

ЧП произошло в Черниковке
Эльвина АПАРИНА
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В следственном комитете по Башкирии рассказали подробности обнаружения младенца в одном из подъездов дома по улице Победы. По данному факту сейчас проводится проверка.

ЧП произошло 25 марта. У женщины, находящейся в подъезде дома, произошли роды, плод ребенка оказался мертворожденным. После родов уфимку госпиталазировали в больницу. Как ранее сообщала «Комсомолка», она пыталась сбежать, но ее задержали жители дома. Младенец пролежал на полу около пяти часов.

- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза плода ребенка. Также опрашиваются очевидцы, - прокомментировали в ведомстве.

В Уфе мертвого младенца бросили в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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