Стали известны подробности гибели младенца в уфимском подъезде

СЕГОДНЯ 06:28 2019-03-28T06:28:40+03:00

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В следственном комитете по Башкирии рассказали подробности обнаружения младенца в одном из подъездов дома по улице Победы. По данному факту сейчас проводится проверка.

ЧП произошло 25 марта. У женщины, находящейся в подъезде дома, произошли роды, плод ребенка оказался мертворожденным. После родов уфимку госпиталазировали в больницу. Как ранее сообщала «Комсомолка», она пыталась сбежать, но ее задержали жители дома. Младенец пролежал на полу около пяти часов.

- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза плода ребенка. Также опрашиваются очевидцы, - прокомментировали в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699549" frameborder="0"></iframe> В Уфе мертвого младенца бросили в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU