Стали известны подробности гибели младенца в уфимском подъезде
В следственном комитете по Башкирии рассказали подробности обнаружения младенца в одном из подъездов дома по улице Победы. По данному факту сейчас проводится проверка.
ЧП произошло 25 марта. У женщины, находящейся в подъезде дома, произошли роды, плод ребенка оказался мертворожденным. После родов уфимку госпиталазировали в больницу. Как ранее сообщала «Комсомолка», она пыталась сбежать, но ее задержали жители дома. Младенец пролежал на полу около пяти часов.
- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза плода ребенка. Также опрашиваются очевидцы, - прокомментировали в ведомстве.
В Уфе мертвого младенца бросили в подъезде.
ИСТОЧНИК KP.RU