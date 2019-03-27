В Башкирии найдена мертвой 38-летняя Ляйсан Султанова, которую искали сутки

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-27T13:15:48+03:00

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В Белорецком районе прекращены поиски молодой матери 38-летней Ляйсан Султановой. К сожалению, сегодня, 27 марта, женщину нашли мертвой. Обстоятельства ее гибели сейчас выясняются.

Напомним, что Ляйсан пропала 26 марта. Примерно в два часа ночи женщина ушла из района подстанции БашРЭС в селе Сосновка и пропала. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, но поиски не увенчались успехов, ее бездыханное дело. Информацию подтвердил источник.

- Тело нашли, но родственники еще не провели опознание, - сказал собеседник.

Что произошло с Ляйсан, пока неизвестно.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Ляйсан.

ИСТОЧНИК KP.RU