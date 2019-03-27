2019-03-27T12:48:11+03:00
Общество

В Башкирии задержали пьяную автомобилистку

24-летняя девушка уже была лишена прав за вождение в нетрезвом виде
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Вчера, 27 марта, в Учалах внимание полицейских привлекла «Лада Приора», которая двигалась с опущенными боковыми стеклами в минусовую температуру. За рулем легковушки находилась девушка с признаками алкогольного опьянения.

Алкотектор выдал показания, вчетверо превышающие максимально разрешенные. Оказалось, что 24-летняя жительница соседней Челябинской области, в 2018 году уже была лишена прав за нетрезвое вождение. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

- Таких фактов сотрудниками нашего ведомства только за минувшие сутки выявлено девять. За январь-февраль этого года – 321, - отметил Динар Гильмутдинов.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком на полтора-два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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