В Уфе в одном из подъездов женщина родила ребенка, малыш умер

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-27T12:00:09+03:00

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Вчера, 26 марта, в уфимской Черниковке произошло ЧП. В одном из домов по улице Победы женщина родила ребенка прямо на лестничной клетке. Малыша и уфимку обнаружили соседи и вызвали скорую помощь. Новорожденного спасти не удалось, он скончался на месте. Он пролежал на холодном полу около пяти часов.

Как сообщает «Уфимское времечко», после родов мать пыталась скрыться, но ее задержали жители дома до приезда полицейских.

В следственном комитете информацию подтвердили. По данному факту сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699549" frameborder="0"></iframe> В Уфе мертвого младенца бросили в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU