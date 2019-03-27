2019-03-27T11:43:15+03:00
Общество

В Уфе полицейские устроили облаву на Затонский рынок

Стражи порядка выявляют незаконную торговлю и ищут мигрантов
Эльвина АПАРИНА
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фото: Собкор.руфото: Собкор.ру
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Сегодня, 27 марта, в Уфе на Затонском рынке «Евразия» полицейские устроили облаву. Как сообщает «Собкор02», стражи порядка выявляют факты несоблюдения миграционного законодательства, а также незаконной торговли и легализации денежных средств.

Отметим, что на рынке «Евразия» торгуют представители ближнего зарубежья. Двумя неделями ранее правоохранители провели проверку на Демском рынке, где работают вьетнамцы.

По данным портала, уже около 50 мигрантов, которые работали на рынке незаконно, отправлены в УФМС, где должны разобраться, на каком основании эти люди пребывают в России. Также полицейские пресекли торговлю «с рук», составили протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без спецразрешения по продаже водки и табака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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