2019-03-27T10:48:11+03:00
Спорт

ФК «Уфа» расстался с главным тренером

Контракт с Дмитрием Кириченко разорвали по обоюдному согласию сторон
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: Рустем АХУНОВ
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«Уфа» через свой официальный сайт объявила о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Кириченко.

«Клуб благодарит Дмитрия Кириченко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», - говорится в сообщении.

Это уже вторая тренерская отставка в сезоне для «Уфы». Ранее в ноябре руководство рассталось с Сергеем Томаровым, при котором команда угодила в функциональную яму и занимала последние места в турнирной таблице. Кириченко был помощником Томарова, и после его назначения результату поначалу пошли в гору. Однако в 2019 году «Уфа» провалила абсолютно все матчи и скатилась на 15 строчку – место прямого вылета в ФНЛ.

Возможным преемником Кириченко на должности считается специалист Вадим Евсеев, который ранее уволился из «СКА-Хабаровск», и хорошо знаком руководству клуба, так как проходил в «Уфе» стажировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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