2019-03-27T09:57:42+03:00
Общество

Следком Башкирии отказался возбуждать уголовное дело за иконы в стиле аниме

В рисунках художника следователи не нашли состава преступления
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В следкоме Башкирии отказали в возбуждении уголовного дела в отношении уфимского художника за рисунки икон в стиле аниме, сообщает портал «Идель.Реалии» со ссылкой на адвоката Международной правозащитной группы «Агора» Алексея Бушмакова.

Напомним, что совсем недавно в одной из групп во «Вконтакте» были опубликованы рисунки икон в стиле аниме. Сам художник пояснил, что нарисовал несколько рисунков в этом стиле и предложил их администратору группы. Ягофаров и подумать не мог, что изображения могут оскорбить чувства верующих. Кто написал заявление на художника, остается неизвестным. Но тем не менее следователь не нашел в действиях Ягофарова состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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