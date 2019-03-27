2019-03-27T09:18:13+03:00
Происшествия

В Уфе в столкновении КамАЗа и автобуса пострадала семилетняя девочка

Малышка получила легкие ушибы
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: отдел ГИБДД по Уфефото: отдел ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:

Вчера днем, 26 марта, в уфимской Черниковке произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 53-летний мужчина за рулем КамАЗа на улице Ульяновых столкнулся с «Нефазом» под управлением 32-летнего уфимца, который совершал левый поворот с улицы Первомайской на Ульяновых. Автобус ехал по маршруту "290".

В результате столкновения пассажир автобуса, семилетняя девочка, получила травмы. С легкими ушибами малышка обратилась в больницу, к счастью, после оказания помощи ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии заражены гепатитом С почти 20 тысяч человек
По улицам Салавата разгуливал медведь
«Я сумасшедший!»: в Башкирии мужчина устроил разборки в пивном ларьке
Должник из Башкирии умудрился продать свой арестованный автомобиль
В Уфе из-за размыва грунта автомобиль провалился в яму
После очередного скандала салаватский роддом вернут городу
Жительница Башкирии попалась на продаже опасных таблеток «для похудения»
В аэропорту Уфы пришлось экстренно разворачивать самолет: на его борту произошло ЧП
В Башкирии иномарка опрокинулась в кювет, пострадали женщина и подросток
В Уфе двое приятелей предложили приставу взятку в 4 млн рублей
В Башкирии вырастет размер выплат по уходу за детьми-инвалидами
Историей с избиением подростка в Башкирии заинтересовались следователи
В Уфе спасатели ищут провалившегося под лед 37-летнего мужчину
В Уфе на месяц ограничат движение большегрузов
В Уфе снесли Полежаевский пансион