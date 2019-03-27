В Уфе в столкновении КамАЗа и автобуса пострадала семилетняя девочка
Малышка получила легкие ушибы
фото: отдел ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:
Вчера днем, 26 марта, в уфимской Черниковке произошла авария, в которой пострадал ребенок.
Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 53-летний мужчина за рулем КамАЗа на улице Ульяновых столкнулся с «Нефазом» под управлением 32-летнего уфимца, который совершал левый поворот с улицы Первомайской на Ульяновых. Автобус ехал по маршруту "290".
В результате столкновения пассажир автобуса, семилетняя девочка, получила травмы. С легкими ушибами малышка обратилась в больницу, к счастью, после оказания помощи ее отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU