В Уфе в столкновении КамАЗа и автобуса пострадала семилетняя девочка

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-27T09:18:13+03:00

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Вчера днем, 26 марта, в уфимской Черниковке произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 53-летний мужчина за рулем КамАЗа на улице Ульяновых столкнулся с «Нефазом» под управлением 32-летнего уфимца, который совершал левый поворот с улицы Первомайской на Ульяновых. Автобус ехал по маршруту "290".

В результате столкновения пассажир автобуса, семилетняя девочка, получила травмы. С легкими ушибами малышка обратилась в больницу, к счастью, после оказания помощи ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU