В Башкирии заражены гепатитом С почти 20 тысяч человек

СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-27T08:33:57+03:00

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Стало известно, сколько человек в Башкирии заражены гепатитом С. Так, по состоянию на первый квартал 2019 года на учете состоят 19 938 человек, из них 229 – дети.

Кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Айгуль Галиева напомнила, что заболевание передается через кровь при контакте с нестерильными инструментами. Также вирус может попасть в организм при незащищенном сексе и гомосексуальных контактах, при переливании крови и операциях, от инфицированной матери ребенку.

Врач-инфекционист отметила, что для детей гепатит опасен тем, что может вызвать развитие цирроза печени.

ИСТОЧНИК KP.RU