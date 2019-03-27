В Башкирии заражены гепатитом С почти 20 тысяч человек
Из них 229 дети
фото: архив КП
Изменить размер текста:
Стало известно, сколько человек в Башкирии заражены гепатитом С. Так, по состоянию на первый квартал 2019 года на учете состоят 19 938 человек, из них 229 – дети.
Кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Айгуль Галиева напомнила, что заболевание передается через кровь при контакте с нестерильными инструментами. Также вирус может попасть в организм при незащищенном сексе и гомосексуальных контактах, при переливании крови и операциях, от инфицированной матери ребенку.
Врач-инфекционист отметила, что для детей гепатит опасен тем, что может вызвать развитие цирроза печени.
ИСТОЧНИК KP.RU