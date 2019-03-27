По улицам Салавата разгуливал медведь
В Салавате местные жители заметили медведя возле местного Дома культуры.
Судя по всему, мишку засняли утром в среду, 27 марта. Косолапый спокойной сидит на газоне в снегу и что-то уплетает. На прохожих дикий зверь внимания не обращает. Очевидцы рассказали, что медведь уселся рядом с культурно-досуговым центром «Агидель» по улице Островского.
Однако не всем жителям Салавата такое соседство пришлось по нраву. Некоторые горожане вполне оправдано начали бояться, что зверь может напасть на проходящих людей.
- Это не смешно! Автор ролика, позвонил бы хоть в 112. Его ведь до сих пор не поймали. Неизвестно, где он сейчас ходит, - пишет девушка Лилия М.
Еще один пользователь заявил, что видеоролик старый, и мишку в намордники выводили на улицу по нуждам цирка.
Медведь в г.Салават возле ДК Строитель.
ИСТОЧНИК KP.RU