2019-03-27T07:33:13+03:00
Общество

«Я сумасшедший!»: в Башкирии мужчина устроил разборки в пивном ларьке

«Подполковник сирийского батальона» угрожал продавцам и обещал разнести магазин
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: стоп-кадр видеозаписи с камер наблюдения. Социальные сетиФото: стоп-кадр видеозаписи с камер наблюдения. Социальные сети
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Необычного клиента пришлось обслужить на днях продавцам одного из пивных ларьков в Салавате. В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как в магазин вламывается здоровенный бородатый мужчина и с порога начинает угрожать сотрудникам ларька. Буян представляется «подполковником сирийского батальона», который в Башкирии проездом, но уже возмущен местными мужчинами, которые только и умеют, что употреблять наркотики и строчить жалобы в полицию. Когда одна из клиенток просит обслужить ее поскорее, мужчина разражается тирадой, что «она выйдет только тогда, когда он этого захочет», а после разражается безумным смехом, заявив, что он – сумасшедший.

Эффектным завершением спектакля стал монолог мужчины, о том, как он любит издеваться над людьми (не будем приводить подробности этого феерического бреда – ред.). Когда, наконец, горе-посетитель уходит, продавцы с нескрываемым облегчением вздыхают, признаваясь, что таких чудаков не встречали никогда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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