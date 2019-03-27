«Я сумасшедший!»: в Башкирии мужчина устроил разборки в пивном ларьке

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-27T07:33:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычного клиента пришлось обслужить на днях продавцам одного из пивных ларьков в Салавате. В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как в магазин вламывается здоровенный бородатый мужчина и с порога начинает угрожать сотрудникам ларька. Буян представляется «подполковником сирийского батальона», который в Башкирии проездом, но уже возмущен местными мужчинами, которые только и умеют, что употреблять наркотики и строчить жалобы в полицию. Когда одна из клиенток просит обслужить ее поскорее, мужчина разражается тирадой, что «она выйдет только тогда, когда он этого захочет», а после разражается безумным смехом, заявив, что он – сумасшедший.

Эффектным завершением спектакля стал монолог мужчины, о том, как он любит издеваться над людьми (не будем приводить подробности этого феерического бреда – ред.). Когда, наконец, горе-посетитель уходит, продавцы с нескрываемым облегчением вздыхают, признаваясь, что таких чудаков не встречали никогда.

ИСТОЧНИК KP.RU