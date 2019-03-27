В Уфе из-за размыва грунта автомобиль провалился в яму

СЕГОДНЯ 07:04 2019-03-27T07:04:04+03:00

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Неприятный инцидент произошел накануне, 27 марта, в Орджоникидзевском районе Уфы. В ИДЦ поступило сообщение, что во дворе дома №105/2 по Проспекту Октября в яму провалился автомобиль. На деле оказалось, что из-за размыва грунта в асфальте образовалось внушительных размеров углубление, куда и провалилось переднее колесо иномарки «Киа Рио». К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

- Автомобиль был самостоятельно извлечен, сейчас опасный участок огражден, ведутся работы по восстановлению дорожного полотна, - сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты по г. Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU