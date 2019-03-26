В аэропорту Уфы пришлось экстренно разворачивать самолет: на его борту произошло ЧП

26 Март 22:50 2019-03-26T22:53:14+03:00

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В уфимском аэропорту во время взлета самолета произошла экстренная ситуация. Борт пришлось разворачивать, к месту тут же отправились служители правопорядка.

В настоящий момент известно, что самолет следовал из Уфы в Гоа. Как удалось выяснить у пассажиров, сразу после объявления взлета внутри салона начались какие-то разборки между молодой парой.

«Рейс должен был вылететь в 23.45, - рассказал один из пассажиров. – Все шло по плану, вырулили на полосу, и тут сзади началась какая-то потасовка между парнем и девушкой. Тут же нас вернули снова в аэропорт. Пришли полицейские, высадили этих двоих, опрашивают тех, кто сидел рядом. Мы сидим и ждем».

Также очевидцы сообщают, что парень и девушка явно находились в нетрезвом состоянии.

В итоге, буйную пару высадили, а самолет с задержкой в один час все-таки вылетел в направлении Гоа.

Фото из собственных источников

ИСТОЧНИК KP.RU