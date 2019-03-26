Историей с избиением подростка в Башкирии заинтересовались следователи
ЧП произошло в Белорецке
фото: скриншот видео
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В феврале текущего года в Белорецке толпа парней жестоко избила 16-летнего подростка. Видео экзекуции выложили в интернет. Мальчика били ногами и руками по голове, тот просил пощадить – плакал и кричал. Делом заинтересовались полицейские. В МВД по причинению легкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.
Однако сейчас следователи ходатайствуют перед прокурором района о передаче из органов внутренних дел материалов уголовного дела в следственный комитет. Сотрудники СК по РБ хотят сами разобраться в ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU