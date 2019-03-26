В Уфе спасатели ищут провалившегося под лед 37-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-26T17:22:35+03:00

Его товарищ, несмотря на попытки помочь, спасти его не сумел [видео]

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии спасатели ведут поиски провалившегося под лед 37-летнего уфимца. Как сообщили в управлении гражданской защиты, звонок о ЧП поступил в 14.00. Поначалу была информация, что в районе переправы Док на реке Уфе провалились под лед два человека. На место оперативно выехали спасатели.

По приезду стало известно, что один из них сумел выбраться и ушел по направлению садов.

Спасатели нашли мужчину, и, по его словам, он на левом берегу Уфимки встречал своего товарища, который шел к нему в гости. Мужчина почти дошел до него и решил испытать прочность прибрежного льда, пошел по направлению к промоине, где провалился под лед. Друг пытался его спасти, но все тщетно.

На месте работают водолазы. Пока тело не обнаружено.

Стоит отметить также, что на берегу установлены аншлаги о запрете выхода на лед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699402" frameborder="0"></iframe> На Уфимке под лед провалился человек.

ИСТОЧНИК KP.RU