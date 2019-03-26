В Уфе спасатели ищут провалившегося под лед 37-летнего мужчину
В столице Башкирии спасатели ведут поиски провалившегося под лед 37-летнего уфимца. Как сообщили в управлении гражданской защиты, звонок о ЧП поступил в 14.00. Поначалу была информация, что в районе переправы Док на реке Уфе провалились под лед два человека. На место оперативно выехали спасатели.
По приезду стало известно, что один из них сумел выбраться и ушел по направлению садов.
Спасатели нашли мужчину, и, по его словам, он на левом берегу Уфимки встречал своего товарища, который шел к нему в гости. Мужчина почти дошел до него и решил испытать прочность прибрежного льда, пошел по направлению к промоине, где провалился под лед. Друг пытался его спасти, но все тщетно.
На месте работают водолазы. Пока тело не обнаружено.
Стоит отметить также, что на берегу установлены аншлаги о запрете выхода на лед.
На Уфимке под лед провалился человек.
ИСТОЧНИК KP.RU