В Уфе на месяц ограничат движение большегрузов

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-26T16:32:46+03:00

Власти считают, что это убережет дорожное полотно

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С сегодняшнего дня, 26 марта, по 24 апреля в Уфе ограничивается движение большегрузного транспорта.

В мэрии города пояснили, что это поможет защитить дорожное полотно в период распутицы.

Разрешат проезд лишь тем грузовикам, у которых есть специальное разрешение, при этом нужно будет оплатить госпошлину и возместить нанесенный дорогам ущерб.

Чтобы получить такой пропуск, следует обратиться в управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (бульвар Ибрагимова, 84, кабинет №300). Уточнить информацию можно по телефону (347) 273-12-62.

ИСТОЧНИК KP.RU