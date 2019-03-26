2019-03-26T19:14:31+03:00
Происшествия

В Уфе двое приятелей предложили приставу взятку в 4 млн рублей

Теперь мужчинам грозит арест, а потом тюремный срок
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе завели уголовные дела на 48-летнего предпринимателя из Москвы и его 43-летнего приятеля.

Оба они пытались подкупить судебного пристава. Тот отвечал за взыскание большой суммы долгов с одного юрлица. По решению суда, деньги со счетов должника перешли на счет службы судебных приставов, однако позже меры по взысканию отменили, и вся сумма должна была вернуться владельцу. В этот момент глава фирмы-должника через своего знакомого предложил приставу 4 млн рублей за то, чтобы деньги перевели на счет третьего лица. Сотрудник УФССП по Башкирии сообщил о попытке подкупа куда следует.

Позже директор явился к приставу лично и повторил свое предложение, а затем через приятеля передал ему половину суммы – 2 миллиона рублей. Тут-то обоих мужчин – директора и посредника – задержали.

В Следкоме по Башкирии рассказали, что с подозреваемыми работают следователи. Открытым пока остается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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