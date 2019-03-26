Уфимская экс-дознавательница, заявившая об изнасиловании начальниками, вновь попала в больницу

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-26T13:48:16+03:00

Уфимская дознавательница оказалась в больнице после суда в МВД

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23-летняя бывшая дознавательница, которая заявила, что ее изнасиловали старшие коллеги, вновь оказалась в больнице.

В последние недели Гузель Ш. (имя изменено – Прим.ред.) судится с МВД Башкирии и отделом полиции, из которого ее с позором уволили, так как считает это действие неправомерным. Первый иск она подала еще в феврале 2019 года. Однако позже заседания были отменены по тем или иным причинам.

Сегодня стало известно, что 20 марта производство по гражданскому делу приостановлено. Причина весьма необычная – истица оказалась в больнице. Информацию подтвердили в Верховном суде Башкирии. К тому же в настоящий момент судья, который ведет это дело, находится в отпуске.

Что конкретно произошло с бывшей дознавательницей – неизвестно.

Напомним, что ранее после изнасилования Гузель уже более месяца находилась в одной из больниц Уфы. Ее уволили из МВД сразу же после выписки.

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ИСТОЧНИК KP.RU