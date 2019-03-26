Мастер уфимского ЖЭУ заплатит штраф за упавшую на женщину наледь
В Уфе вынесли приговор мастеру ЖЭУ №78. По мнению следствия, она не приняла мер по уборке снега с крыши дома по улице Победы, а в результате пострадал человек.
Несчастный случай имел место в декабре. Жительница Уфы шла мимо многоквартирного дома, когда на нее рухнула глыба наледи. Травмы оказались серьезными: здоровью женщины был причинен тяжкий вред.
Сотрудницу управляющей компании обвинили по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
- Подсудимая признала вину в совершенном преступлении. Судом ей назначен штраф в размере 100 тыс. рублей, - говорится в сообщении Следственного Управления Следкома по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU