2019-03-26T14:27:21+03:00
Общество

Константин Толкачев решил подискутировать с Сергеем Шнуровым

Спикер Госсобрания Башкирии оспорил позицию музыканта относительно Минкультуры
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев отреагировал на выступление Сергея Шнурова в Госдуме. Председатель Госсобрания республики написал на своей странице в Facebook, что был бы не против подискутировать с музыкантом о культуре.

- Представленная им точка зрения о том, что создавать культуру и смыслы сегодня может каждый человек со смартфоном в руках и аккаунтом в соцсетях мне кажется спорной, - написал Толкачев.

Не согласился спикер Курултая и с позицией Шнурова относительно роли государства.

- Задача государства – обеспечить свободу творчества, несущего общечеловеческие ценности, поддерживать людей, всецело посвятивших себя искусству, которое далеко не всегда коммерчески успешно, - пояснил Толкачев.

С его точки зрения, ликвидация Минкультуры, за что ратовал Шнуров, приведет к хаосу в среде творческих людей.

- Чего-то положительного в этом я не вижу, - заключил спикер парламента РБ.

Напомним, Сергей Шнуров 22 марта принял участие в заседании совета по культуре. Музыкант в своем выступлении обрушился с критикой на Минкульт, заявив, что в других странах такого ведомства нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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