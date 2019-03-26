Константин Толкачев решил подискутировать с Сергеем Шнуровым
Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев отреагировал на выступление Сергея Шнурова в Госдуме. Председатель Госсобрания республики написал на своей странице в Facebook, что был бы не против подискутировать с музыкантом о культуре.
- Представленная им точка зрения о том, что создавать культуру и смыслы сегодня может каждый человек со смартфоном в руках и аккаунтом в соцсетях мне кажется спорной, - написал Толкачев.
Не согласился спикер Курултая и с позицией Шнурова относительно роли государства.
- Задача государства – обеспечить свободу творчества, несущего общечеловеческие ценности, поддерживать людей, всецело посвятивших себя искусству, которое далеко не всегда коммерчески успешно, - пояснил Толкачев.
С его точки зрения, ликвидация Минкультуры, за что ратовал Шнуров, приведет к хаосу в среде творческих людей.
- Чего-то положительного в этом я не вижу, - заключил спикер парламента РБ.
Напомним, Сергей Шнуров 22 марта принял участие в заседании совета по культуре. Музыкант в своем выступлении обрушился с критикой на Минкульт, заявив, что в других странах такого ведомства нет.
ИСТОЧНИК KP.RU