Должник из Башкирии умудрился продать свой арестованный автомобиль
Теперь ему грозит уголовная ответственность
Фото: Александр ГЛУЗ
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Житель Кумертау проигнорировал закон и продал арестованный автомобиль.
В прокуратуре республики рассказали, что мужчина числился должником по алиментам. Чтобы заставить его расплатиться по счетам, приставы арестовали принадлежащий горожанину «Опель Астра». Это мужчину не смутило, он выставил машину на продажу. В итоге авто за 120 тысяч рублей приобрел неизвестный гражданин. Вырученные деньги должник потратил на собственные нужды.
Теперь его обвиняют в отчуждении имущества, подвергнутого аресту. Дело уже передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU