Должник из Башкирии умудрился продать свой арестованный автомобиль

СЕГОДНЯ 07:20 2019-03-27T07:20:37+03:00

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Житель Кумертау проигнорировал закон и продал арестованный автомобиль.

В прокуратуре республики рассказали, что мужчина числился должником по алиментам. Чтобы заставить его расплатиться по счетам, приставы арестовали принадлежащий горожанину «Опель Астра». Это мужчину не смутило, он выставил машину на продажу. В итоге авто за 120 тысяч рублей приобрел неизвестный гражданин. Вырученные деньги должник потратил на собственные нужды.

Теперь его обвиняют в отчуждении имущества, подвергнутого аресту. Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU