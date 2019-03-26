В Уфе вынесли приговор виновнику ДТП, где погибла фанатка «Салавата Юлаева»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-26T11:36:48+03:00

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В Уфе состоялся суд над 24-летним парнем. По его вине в ночь на 11 ноября в Уфе случилась массовая авария, унесшая жизнь девушки.

В тот день уфимец был пьян, он ехал домой с компанией друзей. На проспекте Октября парень разогнался до 110 км/ч и попытался пролететь пересечение с улицей Кольской на красный. Однако путь ему перекрыл другой автомобиль. Чтобы не врезаться в него, водитель вывернул на встречную полосу, где находились «Лада Гранта» и ВАЗ-2110.

Четырех пассажиров иномарки с травмами доставили в больницу. Но через несколько часов 24-летняя девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении, скончалась. Многие знали ее как активистку фанатского движения Salavat Fans.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что обвиняемый неоднократно менял показания, но вину в суде признал.

Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии–поселении. Кроме того, парень заплатит родным погибшей 850 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU