2019-03-26T11:36:48+03:00
Происшествия

В Уфе вынесли приговор виновнику ДТП, где погибла фанатка «Салавата Юлаева»

Уфимцу дали 3,5 года в колонии-поселении
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Уфе состоялся суд над 24-летним парнем. По его вине в ночь на 11 ноября в Уфе случилась массовая авария, унесшая жизнь девушки.

В тот день уфимец был пьян, он ехал домой с компанией друзей. На проспекте Октября парень разогнался до 110 км/ч и попытался пролететь пересечение с улицей Кольской на красный. Однако путь ему перекрыл другой автомобиль. Чтобы не врезаться в него, водитель вывернул на встречную полосу, где находились «Лада Гранта» и ВАЗ-2110.

Четырех пассажиров иномарки с травмами доставили в больницу. Но через несколько часов 24-летняя девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении, скончалась. Многие знали ее как активистку фанатского движения Salavat Fans.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что обвиняемый неоднократно менял показания, но вину в суде признал.

Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии–поселении. Кроме того, парень заплатит родным погибшей 850 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Основные очаги тления остались под водой»: Радий Хабиров рассказал о затоплении карьера в Сибае
«Хватит! Ему достаточно»: в Башкирии толпа жестоко избила 17-летнего школьника и заставила извиниться
Спасатели помогли уфимцу, запертому ночью на балконе
Идею главы МВД Башкирии штрафовать за жалобы на полицию осудил совет по правам человека
Врачи роддома в Башкирии встретили смехом и бурными овациями доклад о своей «средней зарплате»
В Уфе собираются массово застраивать Черниковку
В администрации Уфы очередные кадровые изменения
В Уфе покрасят пешеходные переходы возле школ и больниц
Мэр Уфы жестко отчитал чиновника транспортного отдела
В Башкирии будут судить чиновника, который позволил отцу отбыть трудовую повинность за сына
В Уфе любовников застукали на балконе многоэтажки
Уфимские жулики устроили погоню с перестрелкой в Самарской области
Жителям Башкирии пришлось тащить гроб на кладбище по грязи