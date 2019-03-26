2019-03-26T09:59:32+03:00
Происшествия

«Хватит! Ему достаточно»: в Башкирии толпа жестоко избила 17-летнего школьника и заставила извиниться

Изверги засняли происходящее на видео
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии толпа ребят избила подросткаВ Башкирии толпа ребят избила подростка
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В башкирском городе Белорецке толпа озверевших подростков избила школьника.

Видео экзекуции товарищи парни выложили в интернет. По кадрам видно, что несчастного избивают сразу несколько человек. Подростка бьют ногами и руками по голове. Он просит пощадить: плачет и кричит. Но это не оказывает никакого влияния на мучителей. Примечательно, что среди напавших есть и девушки. Вскоре одной из них стало жалко избитого.

- Хватит, ему уже достаточно! – кричит незнакомка.

В конце озверевшие подростки сказали избитому, чтобы он не обращался в полицию, иначе ему будет «еще хуже». По обрывкам разговора можно предположить, конфликт начался из-за того, что пострадавший ухаживал за чужой девушкой. В завершении толпа заставила извиниться парня на видео.

В МВД Башкирии информацию о случившемся избиении подтвердили. Оказывается, что оно произошло еще 3 марта. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства истории.

- По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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