2019-03-26T12:58:44+03:00
Общество

Уфимцы выбрали имена для двух медвежат

Горожане набросали более сотни вариантов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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На прошлой оперативке мэр города Ульфат Мустафин предложил уфимцам выбрать имена для двух медвежат-девочек. Они родились в вольере «Горзеленхоза» этой зимой.

За неделю горожане предложили в официальные группы администрации более сотни имен. В итоге большинство проголосовало за варианты Марта и Умка.

Сейчас девочкам три месяца, они уже живут отдельно от мамы-медведицы. Пока медвежат кормят молоком, но скоро им начнут давать каши. Скорее всего, когда малышки подрастут, они покинут Уфу. В мэрии рассказали, что уфимским мишкам будут рады цирки и зоопарки по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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