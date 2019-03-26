Спасатели помогли уфимцу, запертому ночью на балконе

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-26T09:56:39+03:00

Мужчина провел там несколько часов почти без одежды

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В ночь на 26 марта спасателям поступил необычный вызов. По словам звонившего, на балконе третьего этажа пятиэтажки уже долгое время находится мужчина. Он пытается попасть в квартиру, но тщетно.

Прибывшие спасатели поднялись к несчастному с помощью лестницы и слесарным инструментом взломали дверь.

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что мужчина снимает эту квартиру вместе со своей девушкой. Та ушла и почему-то заперла парня на балконе. Он провел на свежем воздухе не один час в легкой толстовке и босиком.

Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU