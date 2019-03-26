Спасатели помогли уфимцу, запертому ночью на балконе
Мужчина провел там несколько часов почти без одежды
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Изменить размер текста:
В ночь на 26 марта спасателям поступил необычный вызов. По словам звонившего, на балконе третьего этажа пятиэтажки уже долгое время находится мужчина. Он пытается попасть в квартиру, но тщетно.
Прибывшие спасатели поднялись к несчастному с помощью лестницы и слесарным инструментом взломали дверь.
В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что мужчина снимает эту квартиру вместе со своей девушкой. Та ушла и почему-то заперла парня на балконе. Он провел на свежем воздухе не один час в легкой толстовке и босиком.
Инцидентом уже заинтересовалась полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU