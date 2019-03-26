«Основные очаги тления остались под водой»: Радий Хабиров рассказал о затоплении карьера в Сибае

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-26T10:47:49+03:00

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469 метров карьера в Сибае затоплено, основные очаги тления остались под водой. Об этом заявил на своей страничке в соцсетях врио главы региона Радий Хабиров.

По его словам, карьер будет некоторое время остывать, а случаи превышения ПДК по сере постепенно сойдут на нет

- Инженеры УГОКа считают, что остаточные явления, а проще говоря – пар, мы будем наблюдать еще 24 дня, - написал Хабиров.

В организации тем временем уже готовят проект работ по откачке воды. Однако, как отметил глава Башкирии, приступить к этому этапу можно будет лишь при условии, что экологическая ситуации в городе полностью нормализуется.

- Это, разумеется, может быть сделано, только когда мы вместе с жителями поймем, что проблема действительно решена окончательно, что пар прекратился, очагов горения ниже или выше горизонтов заливки не осталось. В любом случае, ситуацию мы полностью контролируем, и воздух в Сибае будет чистым, - резюмировал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU