2019-03-27T06:29:51+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии попалась на продаже опасных таблеток «для похудения»

Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Стерлитамаке задержали 24-летнюю девушку. Она торговала смертельно опасными препаратами, выдавая их за БАДы для похудения. Причем свой товар горожанка рассылала по всей республике.

В «похудительных» таблетках содержалось сильнодействующее и опасное вещество сибутрамин.

Поймать продавца удалось благодаря подставному покупателю. Дома у бизнес-леди полицейские нашли целый склад ядовитых капсул - несколько коробок.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что на девушку завели уголовное дело по статье 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта). За свой бизнес она может поплатиться восемью годами срока.

Жителей Стерлитамака призывают сообщать о местах торговли наркотиками по номеру 128 или на круглосуточный телефон: 8(347) 279-32-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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