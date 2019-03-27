Жительница Башкирии попалась на продаже опасных таблеток «для похудения»
В Стерлитамаке задержали 24-летнюю девушку. Она торговала смертельно опасными препаратами, выдавая их за БАДы для похудения. Причем свой товар горожанка рассылала по всей республике.
В «похудительных» таблетках содержалось сильнодействующее и опасное вещество сибутрамин.
Поймать продавца удалось благодаря подставному покупателю. Дома у бизнес-леди полицейские нашли целый склад ядовитых капсул - несколько коробок.
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что на девушку завели уголовное дело по статье 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта). За свой бизнес она может поплатиться восемью годами срока.
Жителей Стерлитамака призывают сообщать о местах торговли наркотиками по номеру 128 или на круглосуточный телефон: 8(347) 279-32-92.
ИСТОЧНИК KP.RU