Врачи роддома в Башкирии встретили смехом и бурными овациями доклад о своей «средней зарплате»
Размер зарплаты, которую якобы получает персонал Салаватского роддома, удивил самих медработников. Цифры озвучила на встрече с сотрудниками глава роддома.
По ее словам, средняя зарплата врачей в их организации 61,2 тысячи рублей. У неонатологов - чуть выше - 66,5, у акушерок – 35,4, у детских медсестер – 29,5, а у младшего медицинского персонала – 21,3.
После оглашения этих данных зал разразился смехом и аплодисментами. Кто-то иронично заметил, мол "хорошая зарплата".
Некоторые сотрудники предположили, что это средняя зарплата по больнице, которую высчитали с учетом дохода руководства организации.
Врачи Салаватского роддома смеются над зарплатой.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU