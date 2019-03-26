2019-03-26T08:34:47+03:00
Общество

Врачи роддома в Башкирии встретили смехом и бурными овациями доклад о своей «средней зарплате»

Речь об их доходах произвел фурор на встрече с главврачом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Размер зарплаты, которую якобы получает персонал Салаватского роддома, удивил самих медработников. Цифры озвучила на встрече с сотрудниками глава роддома.

По ее словам, средняя зарплата врачей в их организации 61,2 тысячи рублей. У неонатологов - чуть выше - 66,5, у акушерок – 35,4, у детских медсестер – 29,5, а у младшего медицинского персонала – 21,3.

После оглашения этих данных зал разразился смехом и аплодисментами. Кто-то иронично заметил, мол "хорошая зарплата".

Некоторые сотрудники предположили, что это средняя зарплата по больнице, которую высчитали с учетом дохода руководства организации.

Врачи Салаватского роддома смеются над зарплатой.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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