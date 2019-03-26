В Уфе собираются массово застраивать Черниковку

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-26T08:12:10+03:00

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Уфимские микрорайоны Черниковку и Инорс собираются существенно обновить. Предложения по комплексной застройке территорий прозвучали на «Стройчасе» в Доме Республики.

По словам главы ПСК-6 Андрея Носкова, большую часть Черниковки занимают старые двухэтажные дома. Они хоть и не признаны аварийными, но построены в середине прошлого века, в 1940-50-х годах, и условия жизни в них оставляют желать лучшего. Если снести эти здания, освободится почти 87 тысяч «квадратов» земли. По мнению застройщика, это позволит построить более 700 тысяч кв. метров нового жилья и соцобъектов.

Не забыли на совещании упомянуть и Инорс. В этом микрорайоне предлагается возвести образовательный центр на 800 мест и создать рекреационную зону. Финансировать проекты намерены на основе муниципально-частного партнёрства.

Все предложения глава Башкирии поручил проработать.

ИСТОЧНИК KP.RU