В Башкирии иномарка опрокинулась в кювет, пострадали женщина и подросток
ДТП случилось на дороге Кропачево-Ачит
Фото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:
Вчера вечером, 25 марта, в Салаватском районе Башкирии произошел дорожный инцидент. Женщина ехала на автомобиле «Renault Fluence» по трассе Кропачево-Ачит, но не справилась с управлением. Иномарка съехала с дороги в кювет, а затем перевернулась.
В Управлении ГИБДД Башкирии рассказали, что в ДТП пострадали двое: сама 42-летняя женщина-водитель и ее 15-летняя пассажирка. Обе с травмами были госпитализированы.
Всего за прошлые сутки в республике зафиксировали 13 аварий, в которых пострадали 14 человек.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU