В Башкирии иномарка опрокинулась в кювет, пострадали женщина и подросток

СЕГОДНЯ 19:55 2019-03-26T19:55:20+03:00

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Вчера вечером, 25 марта, в Салаватском районе Башкирии произошел дорожный инцидент. Женщина ехала на автомобиле «Renault Fluence» по трассе Кропачево-Ачит, но не справилась с управлением. Иномарка съехала с дороги в кювет, а затем перевернулась.

В Управлении ГИБДД Башкирии рассказали, что в ДТП пострадали двое: сама 42-летняя женщина-водитель и ее 15-летняя пассажирка. Обе с травмами были госпитализированы.

Всего за прошлые сутки в республике зафиксировали 13 аварий, в которых пострадали 14 человек.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU