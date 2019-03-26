2019-03-26T07:38:45+03:00
Общество

В администрации Уфы очередные кадровые изменения

Мэр представил нового начальника отдела градостроительного контроля
Рустем АХУНОВ
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В Уфе назначили нового начальника отдела градостроительного контроляВ Уфе назначили нового начальника отдела градостроительного контроля
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Сегодня утром мэр Уфы представил нового начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешительной документации.

Новый пост получил Рустам Тухватуллин, ранее трудившийся директором проектно-конструкторского бюро «Авангард».

В прошлое время должность начальника отдела муниципального строительного ведомства занимал Ильшат Зарипов. Он проработал на своем посту всего семь месяцев и уволился летом прошлого года. Новый чиновник является выпускником УГНТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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