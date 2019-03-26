2019-03-26T07:25:19+03:00
Общество

В Уфе покрасят пешеходные переходы возле школ и больниц

Мэр столицы дал поручение подчиненным
Рустем АХУНОВ
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Ульфат Мустафин попросил покрасить все пешеходные переходы возле школУльфат Мустафин попросил покрасить все пешеходные переходы возле школ
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин попросил подчиненных подготовить план по подготовке и ремонту пешеходных переходов.

Выслушав доклад чиновника, он обратился к нему с предложением.

- Вот у нас в центре все пешеходные переходы возле школы выделены желтой и красной краской. Почему в Калининском районе такого нет? Там что, другие дети живут? Пускай покраска будет стоить дорого, но деньги мы найдем. Прошу до 25 апреля составить план, чтобы мне осталось его подписать, и потом рабочие покрасили переходы. Тоже самое прошу сделать и с переходами у больниц и поликлиник, - сказал Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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