Мэр Уфы жестко отчитал чиновника транспортного отдела

СЕГОДНЯ 06:53 2019-03-26T06:53:49+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин жестко отчитал чиновника за задержки по появлению автобусного маршрута в Уфе.

Оперативное совещание мэр столицы начал с «текучки» о состоянии всех служб города. Ульфата Мустафина «понесло», когда чиновник Владимир Петров не смог назвать дату пуска маршрута из Уфы в Дему и Затон. Он объяснил, что данный маршрут не находится в зоне компетенции ведомства, хотя ранее его начальник Андрей Федосов обещал разобраться с этим вопросом

- Что мне людям сказать? Чтобы в госкомтрас звонили? Почему ваш начальник мне обещал разобраться с этим вопросом? Вы дальше разговора не двигаетесь, не вы, не ваш руководитель. Народ же просит маршрут! – перешел на крик Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU