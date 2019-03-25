Житель Башкирии истязал своих малолетних детей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-25T18:02:15+03:00

Он бил их и заставлял сидеть с ним ночами

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Житель Хайбуллинского района подозревается в жестоком обращении с собственными детьми: 12-летним сыном и 11-летней дочерью.

34-летний мужчина много пил и под воздействием алкоголя превращался в настоящего тирана. Следствие установило, что он бил своих детей в воспитательных целях, а также заставлял их сидеть с ним по ночам, пока выпивал.

Его жена и сами ребята были слишком напуганы, чтобы заявить об истязаниях в полицию. Однако в январе этого года женщина все же решилась обратиться за помощью к стражам порядка. С тех пор отец живет отдельно. Он признал вину в своих преступлениях.

В региональном Следкоме рассказали, что сейчас следователи изучают жилищно-бытовые условия семьи и пытаются выяснить, какие причины помимо спиртного заставили мужчину жестоко обращаться с собственными отпрысками.

ИСТОЧНИК KP.RU