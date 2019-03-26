В Башкирии будут судить чиновника, который позволил отцу отбыть трудовую повинность за сына

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-26T06:42:11+03:00

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Глава Кайраковского сельсовета (Мишкинский район) предстанет перед судом за помощь осужденному. Мужчину приговорили к 120 часам работ за вождение в нетрезвом виде, а отбывать наказание он не хотел. Тогда он обратился к главе сельсовета с предложением, мол, трудовую провинность за него исполнил отец, а сам он вернется на вахту на Крайний Север.

Чиновник согласился и вписал в табели, что тот отработал назначенные часы. На основании этих документов мужчину сняли с учета.

Позже выяснилось, что осужденный и правда отправился на вахту, а его отец рубил и жег кусты на территории сельсовета. Чиновник признал, что нарушил закон.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заявили в пресс-службе регионального Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU