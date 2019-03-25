2019-03-25T19:04:48+03:00
Происшествия

В Башкирии глава сельсовета угрозами заставил уволиться беременную женщину

Ее восстановили в должности после вмешательства прокуратуры
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Иглинского района попала в неприятную ситуацию.

В прошлом году 30-летняя сотрудница Турбаслинского сельского дома культуры узнала, что ждет ребенка. Женщина сообщила о своем положении руководству, а глава сельсовета счел за лучшее избавиться от такой работницы. Как рассказали в прокуратуре Башкирии, он путем угроз и запугиваний вынудил будущую мать написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Директор ДК знал о ситуации, но принял решение об ее увольнении. Тогда женщина обратилась в прокуратуру, а та внесла представление в адрес главы района. В итоге будущую мать восстановили в должности.

Глава же сельсовета может понести уголовную ответственность по ст. 145 УК РФ (необоснованное увольнение беременной женщины). Материалы проверки уже переданы в органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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