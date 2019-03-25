В Башкирии водителей начнут штрафовать за парковку на газонах
С инициативой выступил Радий Хабиров
Жителей Башкирии будут штрафовать за автомобили, припаркованные на газонах
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Радий Хабирво на оперативном совещании заявил, что водителей будут штрафовать за парковку во дворах.
Врио главы республики рассказал, что в Башкирии «царит полное административное беззаконие» в вопросах парковки автомобилей. Также Хабиров добавил, что в муниципалитетах следует вводить практику установки ограничительных столбиков.
Изменения, позволяющие штрафовать водителей, припарковавших автомобили на газоне, депутаты республики планируют внести в Административный кодекс республики уже на следующем заседании Курултая, 28 марта. Для обычных автолюбителей сумма штрафа будет составлять от 1 до 2 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU