2019-03-25T17:02:43+03:00
Авто

В Башкирии водителей начнут штрафовать за парковку на газонах

С инициативой выступил Радий Хабиров
Рустем АХУНОВ
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Жителей Башкирии будут штрафовать за автомобили, припаркованные на газонахЖителей Башкирии будут штрафовать за автомобили, припаркованные на газонах
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Радий Хабирво на оперативном совещании заявил, что водителей будут штрафовать за парковку во дворах.

Врио главы республики рассказал, что в Башкирии «царит полное административное беззаконие» в вопросах парковки автомобилей. Также Хабиров добавил, что в муниципалитетах следует вводить практику установки ограничительных столбиков.

Изменения, позволяющие штрафовать водителей, припарковавших автомобили на газоне, депутаты республики планируют внести в Административный кодекс республики уже на следующем заседании Курултая, 28 марта. Для обычных автолюбителей сумма штрафа будет составлять от 1 до 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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