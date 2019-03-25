2019-03-25T16:11:22+03:00
Происшествия

В Уфе снежная глыба рухнула на голову 14-летнего школьника

Делом заинтересовались в Следкоме
Рустем АХУНОВ
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В Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело по факту травмирования 14-летнего школьникаВ Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело по факту травмирования 14-летнего школьника
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В Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело по факту травмирования 14-летнего школьника снегом, упавшим с крыши.

По данным следствия, инцидент произошел еще 11 марта. Школьник проходил по улице Ленина, и в этот момент ему на голову упала снежная глыба. В итоге пострадавший получил сотрясение мозга. Ему потребовалась помощь медиков.

После проверки выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что сотрудники управляющей компании не проводили своевременную уборку крыши от снега.

По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сыщики возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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