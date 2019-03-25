Крупный перевозчик отменил рейсы из Уфы в Стамбул и обратно
Компания «Turkish Airlines» отменяет несколько рейсов из Уфы в Стамбул и обратно.
В пресс-службе уфимского аэропорта рассказали, что рейсы из Уфы в Стамбул будут отменены 8 и 10 апреля. При этом, рейсы 5 и 12 апреля будут выполняться по прежнему расписанию.
Изменения происходят из-за того, что все рейсы из турецкого аэропорта Ататюрка переводят в новый аэропорт Стамбула.
Возможно, что новое местоположение турецкой воздушной гавани может стать неудобным для туристов. Делом в том, что новый аэропорт находится в 40 километров от Стамбула. Старый аэропорт продолжит функционирование, но он будет принимать только грузовые и VIP пассажирские рейсы.
ИСТОЧНИК KP.RU