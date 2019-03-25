2019-03-25T15:24:28+03:00
Общество

Крупный перевозчик отменил рейсы из Уфы в Стамбул и обратно

Изменения произошли из-за открытия нового аэропорта
Рустем АХУНОВ
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Из Уфы в Стамбул отменяются рейсы 8 и 10 апреляИз Уфы в Стамбул отменяются рейсы 8 и 10 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Компания «Turkish Airlines» отменяет несколько рейсов из Уфы в Стамбул и обратно.

В пресс-службе уфимского аэропорта рассказали, что рейсы из Уфы в Стамбул будут отменены 8 и 10 апреля. При этом, рейсы 5 и 12 апреля будут выполняться по прежнему расписанию.

Изменения происходят из-за того, что все рейсы из турецкого аэропорта Ататюрка переводят в новый аэропорт Стамбула.

Возможно, что новое местоположение турецкой воздушной гавани может стать неудобным для туристов. Делом в том, что новый аэропорт находится в 40 километров от Стамбула. Старый аэропорт продолжит функционирование, но он будет принимать только грузовые и VIP пассажирские рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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