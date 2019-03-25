«Если вы его удерживаете, пожалуйста, отпустите»: мама пропавшего в Башкирии Павла Гричкова выступила с обращением

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-25T14:35:44+03:00

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Мама пропавшего в Стерлитамаке 26-летнего Павла Гричкова обратилась к общественности с призывом о помощи.

Напомним, что молодой человек пропал 18 марта. Он ехал на своей грузовой «Газели» из Тольятти в Уфу. По дороге у него сломалась машина, и он вынужден был остановиться в Стерлитамаке. Павел сообщил о случившемся жене Веронике, а после этого перестал выходить на связь с близкими.

Его мама обратилась к общественности через соцсети:

- Если кто-то его удерживает, прошу, отпустите. Он честнейший и добрейший человек. Умоляю, мне очень тяжело. У меня на руках ребенок (внучка – прим. ред), его надо растить и поднимать, а я не могу – нет физических и моральных сил. Я не хочу, чтобы сейчас плакала моя дочь, мой муж, и все, кто любит Пашу. Я не понимаю, что происходит. Мне страшно, и я жду, что он вернется каждую минуту. Верю, что все будет хорошо, - объяснила женщина.

Так же она обратилась и к самому сыну, надеясь, что тот прочтет сообщение.

- Паша, если ты ушел сам, пожалуйста, вернись. Мои силы на пределе, ты знаешь, что ты для нас – все. Мы решим все проблемы. Я не могу смотреть в глаза внучки, там столько боли в 4,5 года.

В настоящий момент в Стерлитамаке находится отец Павла, который вместе с добровольцами и полицией участвует в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU