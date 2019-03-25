2019-03-25T20:47:37+03:00
Общество

Жителям Башкирии пришлось тащить гроб на кладбище по грязи

В деревне Мамяково полное бездорожье
Рустем АХУНОВ
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В деревне Мамяково местным жителям пришлось тащить гроб по грязиВ деревне Мамяково местным жителям пришлось тащить гроб по грязи
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Нескольким жителям деревни Мамяково пришлось тащить гроб на кладбище по разбитой и грязной дороге.

Видео разместил один из сельчан. К нему он прикрепил небольшое описание ситуации.

- Мы вынуждены нести покойного до кладбища вот по такому бездорожью. Местная администрация уже долгое время не обращает на нас никакого внимания. К нам даже по вызовам скорая помощь не может доехать. Просим власти республики помочь в решении вопроса! – возмущается Салават М.

Напомним, что в 2017 году в похожей ситуации оказались и жители Уфы. Тогда на Северном кладбище из-за грязи и бездорожья застревали катафалки.

В Башкирии несли гроб по бездорожью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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