Жителям Башкирии пришлось тащить гроб на кладбище по грязи
Нескольким жителям деревни Мамяково пришлось тащить гроб на кладбище по разбитой и грязной дороге.
Видео разместил один из сельчан. К нему он прикрепил небольшое описание ситуации.
- Мы вынуждены нести покойного до кладбища вот по такому бездорожью. Местная администрация уже долгое время не обращает на нас никакого внимания. К нам даже по вызовам скорая помощь не может доехать. Просим власти республики помочь в решении вопроса! – возмущается Салават М.
Напомним, что в 2017 году в похожей ситуации оказались и жители Уфы. Тогда на Северном кладбище из-за грязи и бездорожья застревали катафалки.
В Башкирии несли гроб по бездорожью.
ИСТОЧНИК KP.RU