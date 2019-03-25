Мэр Уфы потискал медвежонка

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-25T14:06:41+03:00

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Ульфат Мустафин посетил вольер с медведями в уфимском Парке лесоводов Башкирии.

Напомним, что ранее мэр Уфы сообщил жителям столицы, что в вольерном хозяйстве «Горзеленхоза» случилось пополнение – родились два медвежонка. Он предложил горожанам придумать животным имена. Сейчас мишки находятся на «карантине» - их они живут в отдельном и теплом помещении.

В парке Мустафин познакомился с условиями содержания зверей.

- Вижу, что вольер – точка притяжения жителей города. Считаю необходимым развивать территорию вольера. В будущем планируем сделать его отдельной структурой «Горзеленхоза», - рассказал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU