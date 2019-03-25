Уфимца осудят за долг в 780 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-25T13:22:37+03:00

Жителя Демского района Уфы будут судить за невыплату долга по алиментам

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В Демском районе будут судить 42-летнего мужчину, задолжавшего сыну более 780 тысяч рублей алиментов.

По данным прокуратуры Демского района, горе-отец долгое время отказывался помогать сыну и участвовать в его жизни находясь в работоспособном положении. Ранее он уже неоднократно отказывался выплачивать алименты, этим и обусловлена такая большая сумма накопившегося долга. На этот раз история дошла до суда.

Свою вину мужчина признал. В зависимости от строгости приговора, мужчина может отправиться в тюрьму на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU