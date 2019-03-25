2019-03-25T13:22:37+03:00
Происшествия

Уфимца осудят за долг в 780 тысяч рублей

Мужчина не платил алименты
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Жителя Демского района Уфы будут судить за невыплату долга по алиментамЖителя Демского района Уфы будут судить за невыплату долга по алиментам
Изменить размер текста:

В Демском районе будут судить 42-летнего мужчину, задолжавшего сыну более 780 тысяч рублей алиментов.

По данным прокуратуры Демского района, горе-отец долгое время отказывался помогать сыну и участвовать в его жизни находясь в работоспособном положении. Ранее он уже неоднократно отказывался выплачивать алименты, этим и обусловлена такая большая сумма накопившегося долга. На этот раз история дошла до суда.

Свою вину мужчина признал. В зависимости от строгости приговора, мужчина может отправиться в тюрьму на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24