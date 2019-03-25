В Башкирии из-за плохой погоды отменили 19 автобусных маршрутов
Информацией поделились в гокомтрансе республики
В Башкирии отменили 19 автобусных маршрутов из-за непогоды
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Госкомтранс Башкирии временно отменил 19 автобусных маршрутов из-за плохой погоды.
Временными изменениями глава транспортного ведомства Тимур Мухаметьянов поделился во время оперативного совещания у главы Башкирии. Все эти маршруты двигались по пригородным направлениям.
- В течение двух дней ожидается плохая погода. Ночью будут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Поэтому на дорогах республики ожидается гололед. Днем прогнозируется дождь.
Напомним, что в период сильных снегопадов руководство Уфы ограничивается въезд в город тяжелой техники.
ИСТОЧНИК KP.RU