В МВД Башкирии рассказали, где находилась пропавшая 16-летняя школьница
Девушка сама пришла домой
фото: соцсети
Изменить размер текста:
Стало известно, где была 16-летняя школьница из Туймазов, которая бесследно пропала 22 марта по пути домой с катка. Подробностями поделились в МВД по Башкирии.
- Ее искали и полицейские, и волонтеры. В конечном итоге она сама вернулась домой, сказала родным, что была у подруги, - прокомментировали стражи порядка.
Напомним, что тревогу подняли родители школьницы. Девушка позвонила в 20 часов и сообщила, что скоро вернется, но не пришла. Волонтеры-поисковики планировали выехать сегодня на прочес местности, но, к счастью, все завершилось благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU