2019-03-25T11:21:31+03:00
Общество

В МВД Башкирии рассказали, где находилась пропавшая 16-летняя школьница

Девушка сама пришла домой
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Стало известно, где была 16-летняя школьница из Туймазов, которая бесследно пропала 22 марта по пути домой с катка. Подробностями поделились в МВД по Башкирии.

- Ее искали и полицейские, и волонтеры. В конечном итоге она сама вернулась домой, сказала родным, что была у подруги, - прокомментировали стражи порядка.

Напомним, что тревогу подняли родители школьницы. Девушка позвонила в 20 часов и сообщила, что скоро вернется, но не пришла. Волонтеры-поисковики планировали выехать сегодня на прочес местности, но, к счастью, все завершилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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