Башкирию пообещали почистить до начала мая
В руководстве республики дали очередное поручение главам муниципалитетов
В Башкирии пройдут субботники до конца апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Радий Хабиров попросил мэра Уфы привести город в порядок до начала мая.
Напомним, что на минувших выходных в Башкирию приезжали гости из соседних регионов ПФО. Участники празднования 100-летия республики отметили, что столица республики выглядит чисто и аккуратно.
В руководстве Башкирии отметили, что подобная ситуация должна обстоять не только с центральными улицами столицы. Глава региона пообещал, что к началу майских праздников из всех городов Башкирии вывезут мусор. Тогда, по его мнению, жизнь населения региона станет комфортнее и интереснее.
ИСТОЧНИК KP.RU