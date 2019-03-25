Башкирию пообещали почистить до начала мая

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-25T11:01:18+03:00

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Радий Хабиров попросил мэра Уфы привести город в порядок до начала мая.

Напомним, что на минувших выходных в Башкирию приезжали гости из соседних регионов ПФО. Участники празднования 100-летия республики отметили, что столица республики выглядит чисто и аккуратно.

В руководстве Башкирии отметили, что подобная ситуация должна обстоять не только с центральными улицами столицы. Глава региона пообещал, что к началу майских праздников из всех городов Башкирии вывезут мусор. Тогда, по его мнению, жизнь населения региона станет комфортнее и интереснее.

ИСТОЧНИК KP.RU