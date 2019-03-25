2019-03-25T19:50:16+03:00
Спорт

Юха Метсола стал лучшим вратарем второго раунда плей-офф КХЛ

Одну из игр голкиперу получилось «засухарить»
Рустем АХУНОВ
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Юха Метсола стал лучшим вратарем второго раунда плей-офф КХЛЮха Метсола стал лучшим вратарем второго раунда плей-офф КХЛФото: Рустем АХУНОВ
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Финский вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола стал лучшим голкипером второго раунда плей-офф КХЛ.

По данным отдела статистики Континентальной хоккейной лиги, за минувшие пять игр Метсола смог отразить 96,97% всех бросков игроков екатеринбургского «Автомобилиста». Коэффициент надежности вратаря при этом составил 1,16.

Напомним, что контракт с финским игроком «Салават Юлаев» заключил перед началом 11 сезона КХЛ. Голкипер будет играть в башкирском клубе как минимум до апреля 2020 года.

В минувшую пятницу «Салават Юлаев», закончивший сезон на 6 месте, выбил из полуфинала конференции лидера восточной «регулярки» КХЛ – «Автомобилист» из Екатеринбурга. Клуб из столицы Урала проиграл в серии со счетом 4:1.

Соперником подопечных Николая Цулыгина в финале конференции оказался «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU

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