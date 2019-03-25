Юха Метсола стал лучшим вратарем второго раунда плей-офф КХЛ
Финский вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола стал лучшим голкипером второго раунда плей-офф КХЛ.
По данным отдела статистики Континентальной хоккейной лиги, за минувшие пять игр Метсола смог отразить 96,97% всех бросков игроков екатеринбургского «Автомобилиста». Коэффициент надежности вратаря при этом составил 1,16.
Напомним, что контракт с финским игроком «Салават Юлаев» заключил перед началом 11 сезона КХЛ. Голкипер будет играть в башкирском клубе как минимум до апреля 2020 года.
В минувшую пятницу «Салават Юлаев», закончивший сезон на 6 месте, выбил из полуфинала конференции лидера восточной «регулярки» КХЛ – «Автомобилист» из Екатеринбурга. Клуб из столицы Урала проиграл в серии со счетом 4:1.
Соперником подопечных Николая Цулыгина в финале конференции оказался «Авангард».
ИСТОЧНИК KP.RU
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