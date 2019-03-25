72-летний водитель устроил смертельную аварию в Уфе
Мужчина врезался в машину скорой помощи
72-летний водитель устроил аварию в центре Уфы
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Утром в минувшее воскресенье в Уфе 72-летний водитель врезался в машину скорой помощи.
По данным ГИБДД Башкирии, ДТП произошло на пересечении улиц Малая Гражданская и Галле. За рулем легкового «Datsun mi-DO» находился 72-летний водитель мужчина. На перекрестке дорог машина столкнулась с машиной скорой помощи и иномаркой «Nissan Sunny».
В итоге пожилого водителя доставили в больницу. Несмотря на помощь врачей, мужчина скончался. Помимо него в аварии получил травмы пассажир медицинской «Газели» - 49 фельдшер.
Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU